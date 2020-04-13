 

Автоновости: Кроссовер Geely Coolray получит спортивную модификацию

13.04.2020, 10:10, Новости дня

Обновленный кроссовер Geely Coolray в скором времени получит спортивную модификацию.

Вместе с тем внешний вид по многим критериям сохранил оригинальное исполнение, однако все же можно отличить паркетник по обвесу, темным колесным дискам, а также красным тормозным суппортам. Кроме того, под капотом используется 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 177 л.с. мощности. В продажу поступит и улучшенная модификация, которая имеет 258 л.с. мощности.

Пока остальные параметры зашифрованы, однако производитель намерен озвучить все детали модели уже ближе к старту предварительных заказов на автомобиль. В настоящее время в РФ доступен кроссовер Geely Coolray, который оснащается 1,5-литровым мотором на 150 л.с. мощности. Автомобиль продается от 1,3 миллиона рублей в базовой комплектации.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / В Киеве задержали четырех человек, которые за $1,65 млн и $3 млн обещали помочь с назначением главой ОГА – СБУ

19.02 / Переводчик зондеркоманды попросил не депортировать его из Канады

14.03 / Обнародованы данные о распространении коронавируса в Китае и США

28.02 / Турецкая пресса сообщила об уничтожении сирийского конвоя

29.03 / Введенные в Москве ограничения из-за коронавируса вступили в силу в воскресенье

01.04 / В Сочи массово дезинфицируют улицы и помещения в жилых домах

06.02 / Путин призвал объединять ресурсы хороших вузов и уничтожать “пустышки”

08.04 / МИД Украины потребовал от РФ отменить призыв в армию в оккупированном Крыму

19.03 / На эвакуацию россиян из Черногории выделили три дополнительных рейса

06.02 / ФАС отреагировала на данные о повышении цен на медицинские маски

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска