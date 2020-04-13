Автоновости: Кроссовер Geely Coolray получит спортивную модификацию

13.04.2020, 10:10, Новости дня

Обновленный кроссовер Geely Coolray в скором времени получит спортивную модификацию.

Вместе с тем внешний вид по многим критериям сохранил оригинальное исполнение, однако все же можно отличить паркетник по обвесу, темным колесным дискам, а также красным тормозным суппортам. Кроме того, под капотом используется 1,5-литровый бензиновый агрегат, который выдает 177 л.с. мощности. В продажу поступит и улучшенная модификация, которая имеет 258 л.с. мощности.

Пока остальные параметры зашифрованы, однако производитель намерен озвучить все детали модели уже ближе к старту предварительных заказов на автомобиль. В настоящее время в РФ доступен кроссовер Geely Coolray, который оснащается 1,5-литровым мотором на 150 л.с. мощности. Автомобиль продается от 1,3 миллиона рублей в базовой комплектации.