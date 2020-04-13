 

Автоновости: Новый кроссовер Toyota Harrier появится в июне 2020 года

13.04.2020, 10:50, Новости дня

В начале лета состоится официальная премьера нового кроссовера Toyota Harrier.

Автомобиль обладает современным дизайном, улучшенными характеристиками, а также новой платформой GA-K. Эксперты констатировали, что паркетник теперь обладает более острыми линиями, тогда как внешний вид стал максимально продвинутым. В салоне применили новую приборную панель, а также установили продвинутую мультимедийную систему.

Предполагается, что на рынок выйдут версии с двумя вариантами мотором на 2,0 и 2,5 литра с мощностью 171 и 178 л.с. соответственно. Кроссовер приводится в движение вариатором, а также поступит в переднем и полном приводе. Остальные подробности об автомобиле пока неизвестны.



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