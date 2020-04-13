Ничего личного: Хлое Кардашьян не пригласила сестер на день рождения дочери Тру

13.04.2020, 10:42, Разное

Вчера, 12 апреля, Тру Томпсон исполнилось 2 года. В семье Кардашьян-Дженнер дни рождения детей всегда отмечаются с размахом, но не в этот раз. Карантин внес свои коррективы и Хлое Кардашьян пришлось устроить для дочери непривычно скромный праздник.

Свечки на праздничном торте, который точно никто не отменял, Тру задувала вместе с мамой и папой, профессиональным баскетболистом Тристаном Томпсоном.

С днем рождения, моя сладкая Туту! С тобой связаны самые незабываемые моменты прошедших лет, столь ценные и волшебные моменты настоящего и, конечно же, счастливое будущее. Ты буквально весь мой мир! Не могу поверить, что тебе уже два года! Ты делаешь мою жизнь полноценной, и я не дождусь, чтобы увидеть, что ждет нас дальше. Навеки с тобой. Люблю тебя, моя сладкая девочка,

– написала Хлое у себя в Instagram.

Хлое Кардашьян и Тру Тристан Томпсон и Тру

Свои поздравления дочери в соцсети оставил и Тристан:

Ты даже представить себе не можешь, как папочка любит тебя. Как быстро летит время! Но ты всегда будешь маленькой папиной девочкой.

Напомним, Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались в феврале прошлого года, когда баскетболист был во второй раз уличен в измене матери своей дочери. Его видели целующимся с Джордан Вудс – лучшей подругой сестры Хлое, Кайли Дженнер.