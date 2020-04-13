 

Ничего личного: Хлое Кардашьян не пригласила сестер на день рождения дочери Тру

13.04.2020, 10:42, Разное

Вчера, 12 апреля, Тру Томпсон исполнилось 2 года. В семье Кардашьян-Дженнер дни рождения детей всегда отмечаются с размахом, но не в этот раз. Карантин внес свои коррективы и Хлое Кардашьян пришлось устроить для дочери непривычно скромный праздник.

Свечки на праздничном торте, который точно никто не отменял, Тру задувала вместе с мамой и папой, профессиональным баскетболистом Тристаном Томпсоном.

С днем рождения, моя сладкая Туту! С тобой связаны самые незабываемые моменты прошедших лет, столь ценные и волшебные моменты настоящего и, конечно же, счастливое будущее. Ты буквально весь мой мир! Не могу поверить, что тебе уже два года! Ты делаешь мою жизнь полноценной, и я не дождусь, чтобы увидеть, что ждет нас дальше. Навеки с тобой. Люблю тебя, моя сладкая девочка,

– написала Хлое у себя в Instagram.

Хлое Кардашьян и ТруТристан Томпсон и Тру

Свои поздравления дочери в соцсети оставил и Тристан:

Ты даже представить себе не можешь, как папочка любит тебя. Как быстро летит время! Но ты всегда будешь маленькой папиной девочкой.

Напомним, Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались в феврале прошлого года, когда баскетболист был во второй раз уличен в измене матери своей дочери. Его видели целующимся с Джордан Вудс – лучшей подругой сестры Хлое, Кайли Дженнер.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Мнение: Подсчитали — прослезились

08.02 / Осьминоги живут на спутнике Юпитера? Британский астроном считает, что это может быть правдой

27.03 / Еще один больной коронавирусом умер в России

11.04 / Опубликованы документы архива Министерства обороны о преступлениях нацистов

02.04 / «Ночью Паше стало плохо»: 13-летний сын Аллы Довлатовой срочно доставлен в больницу

13.03 / Ученые выяснили, что на ход похудения влияет время приема пищи

15.02 / Владимир Зеленский заявил о желании провести осенью выборы в Крыму

06.02 / Мнение: Балконная амнистия

03.03 / Четвертый этап конкурса “Самые стильные в России 2020”: Casual

17.03 / Женатого Сергея Жигунова заподозрили в романе с «копией» Анастасией Заворотнюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска