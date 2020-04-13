Александр Петров, Дарья Мельникова, Елизавета Боярская и другие российские актеры сняли клип о самоизоляции

13.04.2020, 10:42, Разное

В ролике о самоизоляции снялись известные российские актеры театра и кино. И для этого им даже не пришлось выходить из своих квартир. Артисты объединились виртуально.

Пока все плачут на техно, “Заячий стон” объединяет друзей! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос!

– говорится в аннотации к ролику.

В видео артисты “передают” друг другу средство для мытья посуды, губки, алкогольные и безалкогольные напитки, соль и даже лимоны – дефицитный в современных условиях продукт! Так, кусочек цитрусового от Анны Чиповской попадает к Юлии Пересильд, а та в свою очередь делится бутербродом с колбасой с Максимом Виторганом. Актер предпочитает вредный для фигуры бутерброд салату и предлагает хлеб с колбасой дальше — Тимофею Трибунцеву. Тот с удовольствием его съедает под чтение книги с актуальным (и вымышленным) названием “Печенеги и половцы. Начало. Том I”. Все это происходит под песню “Мы сегодня дома” группы “Хадн дадн”.

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Публикация от Заячий Стон (@zayachiy_ston)12 Апр 2020 в 4:29 PDT

В видео также снялись Максим Матвеев, Тимур Родригез, Артем Ткаченко, Стася Милославская, Аня Чиповская, Андрей Бурковский, Дарья Мельникова, Елизавета Боярская, Юля Хлынина, Мария Ивакова, Никита Ефремов, Александр Робак, Игорь Верник, Евгений Писарев, Александр Петров и Максим Амельченко.