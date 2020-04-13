 

Александр Петров, Дарья Мельникова, Елизавета Боярская и другие российские актеры сняли клип о самоизоляции

13.04.2020, 10:42, Разное

В ролике о самоизоляции снялись известные российские актеры театра и кино. И для этого им даже не пришлось выходить из своих квартир. Артисты объединились виртуально.

Пока все плачут на техно, “Заячий стон” объединяет друзей! Несмотря на то, что все #СидимДома, мы #РазделеныНоВместе. Пусть немного растолстеем, но карантин переживем! Вместе! Выше нос!

– говорится в аннотации к ролику.

В видео артисты “передают” друг другу средство для мытья посуды, губки, алкогольные и безалкогольные напитки, соль и даже лимоны – дефицитный в современных условиях продукт! Так, кусочек цитрусового от Анны Чиповской попадает к Юлии Пересильд, а та в свою очередь делится бутербродом с колбасой с Максимом Виторганом. Актер предпочитает вредный для фигуры бутерброд салату и предлагает хлеб с колбасой дальше — Тимофею Трибунцеву. Тот с удовольствием его съедает под чтение книги с актуальным (и вымышленным) названием “Печенеги и половцы. Начало. Том I”. Все это происходит под песню “Мы сегодня дома” группы “Хадн дадн”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Заячий Стон (@zayachiy_ston)12 Апр 2020 в 4:29 PDT

В видео также снялись Максим Матвеев, Тимур Родригез, Артем Ткаченко, Стася Милославская, Аня Чиповская, Андрей Бурковский, Дарья Мельникова, Елизавета Боярская, Юля Хлынина, Мария Ивакова, Никита Ефремов, Александр Робак, Игорь Верник, Евгений Писарев, Александр Петров и Максим Амельченко.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03 / Представлен геймерский смартфон Realme 6i за 175$

18.03 / Скандалы: Концептуальное усовершенствование «Москау Кантри клаб»

29.03 / На домашнем карантине Светлана Лобода сняла слип в ванной

11.04 / Мнение: О женской самооценке

11.03 / Гарик Богомазов должен экс-супруге шесть миллионов рублей по алиментам

25.03 / Мнение: Негры на службе Ходорковского

02.02 / Анна Михалкова: “К счастью, я отделяю свою жизнь от работы”

04.02 / Развод с Кириллом Андреевым грозит Нелли Ермолаевой глубокой депрессией

15.02 / На Алтае мужчина более 3 месяцев хранил труп друга в погребе

10.03 / Скандалы: Суд начался. Виновные уже известны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска