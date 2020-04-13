 

Величайшая социальная катастрофа – Писатели и издатели просят власти поддержать книжную индустрию

13.04.2020, 10:41, Новости дня

Более 500 издателей, писателей и книгопродавцов обратились к российскому правительству с призывом поддержать книжную индустрию. Открытое письмо опубликовала “Новая газета”. Среди его подписантов – писатели Людмила Улицкая, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Гузель Яхина, Дарья Донцова. 

Авторы письма отмечают, что из-за закрытия книжных магазинов, на долю которых приходится более 70% всего книгораспространения, парализована работа всей книжной индустрии. 

Они просят у государства включить книги в перечень товаров первой необходимости, а книжную индустрию – в список сфер деятельности, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса. В таком случае магазины и издательства смогли бы возобновить работу и получать первоочередную адресную помощь. 

“Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины потеряли более 50–60% объемов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной индустрии”, – сообщают авторы обращения.

 



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