«Лихого в том нет»

13.04.2020, 10:40, Разное

Становление регулярной медицины европейского типа на Руси происходит «сверху»: первыми, кто получает возможность общаться не с травниками и знахарями, а с врачами, получившими образование в университетах, были великие князья и их семьи.

История медицины. («Дилетант»)

На постоянную основу эта практика становится во времена Ивана Грозного. При нём в 1581 году ко двору прибыл Роберт Якоб — личный медик английской королевы Елизаветы. Она так отрекомендовала своего врача русскому царю: «Мужа искуснейшего в целении болезней уступаю тебе… не для того, чтобы он был не нужен мне, но для того, что тебе нужен. Можешь смело вверить ему своё здоровье». Грозному помочь было уже затруднительно, и через три года он скончался от целого букета недугов, но Якоб основал Государеву аптеку, ставшую первым учреждением европейской медицины в нашей стране, которое через пару десятилетий разрослось до Аптекарского приказа.

История медицины. («Дилетант»)

Врачом быть было выгодно, но небезопасно. Так, приехавшему из «Неметчины» Онтону Немчину было поручено Иваном III лечение захворавшего сына касимовского царевича Даньяра-Каракучи. Татарский пациент скончался, после чего доктору пришлось солоно: «.. сведши на реку на Москву под мост, да зареза его ножом, яко овцу». Сходная судьба постигла и его итальянского коллегу Леона по прозванию Жидовин, который не смог вылечить наследника престола Ивана Молодого: после его кончины врача казнили.

История медицины. («Дилетант»)

Помимо высшей аристократии и военной верхушки остальное население доступа к европейской медицине не имело. К их услугам были преимущественно знахари, в лучшем случае сопровождавшие заговоры и иные оккультные манипуляции траволечением. В следственном деле 1680 года значатся отобранные у подозрительного человека «корешишко и травишки»; эксперт определил, что «корешишко де имянуетця девятины, от сердечныя скорби держат, а травишко де держат от гнетишныя скорби, а лихого де в том корнишке и в травишке ничего нет». Девясил, именуемый писцом «девятином», и сегодня используют в качестве противовоспалительного и желчегонного препарата.

История медицины. («Дилетант»)

Лечение, как правило, было профессией побочной. Повитухи, помогавшие женщинам рожать, были в большинстве своём обычными крестьянками или горожанками, приобретшими соответствующие навыки. Наряду с разумными практиками (роды в бане, что было правильно и с точки зрения гигиены) использовались совершенно варварские приёмы: например, в случае затруднений с родами младенца нередко «выманивали» мёдом. Зубы драли кузнецы: люди огромной физической силы, они к тому же хорошо умели обращаться с клещами. Вскрывали мозоли и фурункулы, вправляли вывихнутые суставы также «народные умельцы». В качестве анестезии применялось спиртное, а то и аккуратный удар дубинкой по голове.

История медицины. («Дилетант»)

Единственными медицинскими учреждениями в XI-XVII веках были монастырские лечебницы. Например, в 1091 году переяславский епископ Ефрем приказал подведомственным ему монастырям возводить «строение банное и врачеве и больницы всем приходящим и безмездно врачевание». Однако они в основном выполняли функции богаделен и приютов для приболевших паломников, где лечение заключалось преимущественно в отдыхе, молитве и относительно качественном питании.