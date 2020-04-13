 

Каждый шестой заболевший COVID-19 в Украине – медицинский работник

13.04.2020, 10:30, Новости дня

В Украине коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 530 медицинских работников. Об этом на брифинге 13 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. Таким образом, каждый шестой заболевший в Украине – медицинский работник. 

За последние сутки коронавирус был выявлен у 325 человек, из которых 85 – медики, сообщил Степанов. 

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 434 тыс. пациентов выздоровели, 114 269 скончались.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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