В Украине тестирование на коронавирус провели 11 136 жителям

13.04.2020, 10:30, Новости дня

В Украине тестирование на коронавирус методом полимеразной цепной реакции провели 11 136 гражданам. Об этом на брифинге 13 апреля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

Всего, по данным Центра общественного здоровья, в Украине с начала эпидемии на коронавирусную инфекцию исследовано 32 496 образцов методом ПЦР.

“Одному человеку могут проводить несколько тестов. Первый – для подтверждения диагноза, потом для того, чтобы подтвердить, что человек выздоровел, ему нужно сделать еще два теста”, – объяснил Степанов.

По его информации, в Украине за последнюю неделю “существенно увеличили” количество тестирований на коронавирус.

“В среднем мы сейчас делаем 2,5–3 тыс. тестирований в сутки”, – отметил министр.

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в Украине на данный момент можно проводить около 30 тыс. тестирований методом ПЦР в сутки.

Всего по состоянию на утро 13 апреля COVID-19 подтвержден у 3102 жителей Украины, 93 из них умерли, а 97 выздоровели. Каждый шестой заболевший в Украине – медицинский работник.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, в мире подтверждено 1,85 млн случаев заражения коронавирусом, более 434 тыс. пациентов выздоровели, 114 269 скончались.