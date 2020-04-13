Обновление ПО для Samsung Galaxy M31 превращает смартфон в «кирпич»

13.04.2020, 10:30, Разное

Компания Samsung Electronics отменила распространение недавней прошивки программного обеспечения для смартфонов Galaxy M31. Причиной такого решения послужили жалобы владельцев гаджета на то, что апдейт превращает его в «кирпич».

Прошивка для Samsung Galaxy M31 была выпущена несколько дней назад в Индии. Апдейт нес на себе апрельское обновление системы безопасности Android. Однако устанавливающаяся на смартфон прошивка оказалась небезопасной. Жалобы пользователей появились в соцсетях и в приложении Samsung Members. Компания отреагировала на проблему и отменила распространение ОТА-обновления №M315FXXU1ATD1, но объяснений по этому поводу пока не давала.

Отметим, что апдейт ещё скачивается из онлайн-баз данных и устанавливается с помощью персонального компьютера вручную. Однако эксперты советуют не экспериментировать, поскольку для «оживления» неработающего смартфона придётся идти в сервисные центры, которые закрыты из-за пандемии коронавируса.