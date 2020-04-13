“Интер” назвал цену на Мартинеса

13.04.2020, 10:30, Новости дня

Миланский "Интер" не собирается продавать своего нападающего Лаутаро Мартинеса дешевле, чем за 111 миллионов евро. При этом в планы клуба не входит продажа футболиста.

"Барселона" назвала 22-летнего аргентинца главной мишенью на трансферном рынке. Чемпион Испании несколько раз обращался к "Интеру" с предложением о покупке футболиста, предлагал миланцам нескольких игроков, но получал отказ. Однако "Барса" не оставила своих попыток приобрести Мартинеса.

Как сообщает РИА Новости, "Интер" не заинтересован в продаже игрока. В текущем сезоне Лаутаро сыграл 31 матч в всех турнира и забил в них 16 мячей.