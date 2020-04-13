Очередь на приморской границе: в Китай пытаются выехать более ста фур

13.04.2020, 10:30, Новости дня

Огромная очередь из автомобилей образовалась на приморской границе. В районе перехода Краскино на китайскую сторону пытаются выехать больше сотни большегрузов, передают "Вести: Приморье".

Как сообщается, в очереди, растянувшейся на два километра, некоторые машины стоят с 8 апреля. Причем многие фуры везут морепродукты, то есть товар уже начинает портиться. Кроме того, водители-дальнобойщики вынуждены нарушать столь актуальные сейчас санитарные и гигиенические нормы. Не соблюдается антивирусная дистанция и режим самоизоляции. Люди ночуют в машинах, тесно общаются друг с другом, готовят пищу в несоответствующих условиях.

Скорее всего, причиной такого коллапса на границе стало ужесточение правил со стороны Китая. Наши пограничники и таможенники пытаются улучшить ситуацию и ускорить продвижение машин. В первую очередь, проезжают фуры с живыми морепродуктами. Как рассказали в таможенной службе, сейчас действует правило, по которому машины с разными видами груза чередуются.

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ГТРК "Владивосток"