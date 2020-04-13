В Сети появилось фото Meizu 17 для фанатов Audi

13.04.2020, 10:30, Разное

На сайте Slashleaks появилось интересное изображение, косвенно указывающее на сотрудничество компании Meizu и немецкого автоконцерна Audi. Таким образом, существует высокая вероятность выпуска специальной версии нового смартфона Meizu 17 с уникальным дизайном задней панели и эксклюзивным цифровым контентом.

Предположительно, новинка будет представлена уже на этой неделе. Устройство оснастят 6,5-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления – 90 Гц. Аппаратной основой гаджета является однокристальная система Snapdragon 865. Поддержка таких модулей как Wi-Fi 6 и NFC также предусмотрена. Основная камера должна получить датчик на 64 Мп, емкость аккумулятора составит 4,5 тысячи мАч.

Количество оперативной и постоянной памяти – 12 и 256 Гб соответственно. За такую модификацию придётся заплатить более 650 долларов. Более бюджетная версия с 8 Гб ОЗУ и 128 Гб ПЗУ будет стоить примерно 560 долларов.