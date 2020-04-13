 

Двое погибших: нетрезвый лихач устроил смертельное ДТП в Хабаровске

13.04.2020, 10:30, Новости дня

Камера наблюдения запечатлела момент страшной аварии, произошедшей в ночь на понедельник, 13 апреля, в Хабаровске.

 

Как сообщают местные СМИ, мужчина, засидевшийся в гостях, решил добраться домой на своей машине. Его не смутил тот факт, что он употреблял алкоголь.

Как впоследствии рассказал сам предполагаемый виновник ДТП, отделавшийся ссадинами и ушибами, он решил, что не создаст никаких помех, проехав на красный свет через пустой перекресток.

К несчастью, перекресток оказался не пустым, и лихач протаранил автомобиль Suzuki Alto, двигавшийся на разрешающий сигнал светофора. Пассажир Suzuki скончался на месте, а водитель, получивший серьезные повреждения головы, умер уже в больнице.

У мужчины, спровоцировавшего столкновение, установлено состояние опьянения средней степени. В отношении него возбуждено уголовное дело по пункту "а" части шесть статьи "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.



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