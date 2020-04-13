Дизайнер создал рендеры PlayStation 5 в стиле нового DualSense и Xbox Series X

13.04.2020, 10:30, Разное

Дизайнер Пол Робинсон опубликовал фанатские рендеры, демонстрирующие, как может выглядеть консоль нового поколения PlayStation 5. В основу внешнего вида и оттенка легли дизайн официально анонсированного геймпада DualSense и Xbox Series X.

Для создания первого рендера Пол Робинсон взял девкит PlayStation 5, который компания Sony изготовила специально для разработчиков игр. Поэтому консоль имеет узнаваемый вид, но с дизайнерскими элементами, взятыми у игрового контроллера DualSense.



Второй рендер Пола Робинсона демонстрирует, как могла выглядеть консоль PlayStation 5, имей она внешний вид приставки Xbox Series X. На создание такого изображения дизайнера вдохновили слухи о том, что компания Sony столкнулась с проблемами в системе охлаждения PS5, поэтому устройство могут даже перенести на полгода или даже год, чтобы иметь возможность переработать конструкцию консоли и ее системы охлаждения.



Стоит отметить, что официально компания Sony еще не демонстрировала свою консоль нового поколения PlayStation 5, выход которой ожидается нынешней осенью. Поэтому все рендеры являются плодом воображения Пола Робинсона.