Дизайнер создал рендеры PlayStation 5 в стиле нового DualSense и Xbox Series X
13.04.2020, 10:30, Разное
Дизайнер Пол Робинсон опубликовал фанатские рендеры, демонстрирующие, как может выглядеть консоль нового поколения PlayStation 5. В основу внешнего вида и оттенка легли дизайн официально анонсированного геймпада DualSense и Xbox Series X.
Для создания первого рендера Пол Робинсон взял девкит PlayStation 5, который компания Sony изготовила специально для разработчиков игр. Поэтому консоль имеет узнаваемый вид, но с дизайнерскими элементами, взятыми у игрового контроллера DualSense.
Второй рендер Пола Робинсона демонстрирует, как могла выглядеть консоль PlayStation 5, имей она внешний вид приставки Xbox Series X. На создание такого изображения дизайнера вдохновили слухи о том, что компания Sony столкнулась с проблемами в системе охлаждения PS5, поэтому устройство могут даже перенести на полгода или даже год, чтобы иметь возможность переработать конструкцию консоли и ее системы охлаждения.
Стоит отметить, что официально компания Sony еще не демонстрировала свою консоль нового поколения PlayStation 5, выход которой ожидается нынешней осенью. Поэтому все рендеры являются плодом воображения Пола Робинсона.
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