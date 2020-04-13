Эксперт ВШЭ: Ситуация с COVID-19 в РФ больше не развивается по оптимистической траектории

13.04.2020, 10:09, Разное

Лариса Попович, занимающая в НИУ ВШЭ должность руководителя института экономики здравоохранения, в рамках эфира «Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым» заявила о смене в стране не в лучшую строну ситуации с вирусом COVID-19. По словам эксперта, сценарий более не развивается по оптимистической траектории.

Лариса Попович высоко оценила ограничительные меры, введенные правительством для сдерживания распространения коронавируса, и с 25 марта благодаря соблюдению многими гражданами, включая представителей бизнеса, режима самоизоляции РФ пошла по немного более позитивной динамике, но с недавних пор ситуация переменилась в худшую сторону, и на оптимистическую траекторию пока рассчитывать не приходится. Противостоять инфекции мешает безответственность, которую проявляют некоторые российские граждане, особенно это относится к молодым людям, ошибочно полагающим, будто бы они не числятся в группе риска. Однако эксперт ВШЭ подчеркнула: даже у этой категории граждан, переболевших COVID-19, нередко возникают очень серьёзные осложнения. Речь идёт о значительном снижении физической выносливости, существенных изменениях психологических особенностей, частых депрессивных состояниях.

Лариса Попович пояснила: от увеличения числа инфицированных вирусом COVID-19 с 1 000 до 10 000 человек в США прошло 6 суток, в Германии, Испании и Италии – 8, в Австрии – 15, в РФ же – 12. «Однако более всего пугает тот факт, что предел от 10 000 до 100 000 зараженных коронавирусом пациентов уже перешли 5 государств, и на преодоление данной дистанции в этих странах понадобилось в среднем 15-18 суток», – отметила специалист.

К слову, заслуженный врач РФ Елена Малышева и ещё двое её коллег уверены: в российском государстве смертность от COVID-19 не будет высокой, так как его граждане в большинстве своём вакцинированы БЦЖ, что и укрепило в своё время их иммунитет.