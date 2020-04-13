Флагман iQOO Neo 3 5G получит экран с большей частотой обновления, чем сообщалось ранее

13.04.2020, 10:09, Разное

Китайская технологическая компания Vivo готовит к выходу новый флагман iQOO Neo 3 5G. Обнародованный производителем тизер грядущей новинки показал, что она получит экран с большей частотой обновления, чем сообщали ранее сетевые источники.

Не так давно в Сети появлялся скриншот экрана готовящегося к дебюту флагмана iQOO Neo 3 5G от Vivo. Тогда утверждалось, что он получит частоту обновления 120 Гц, а пользователи для экономии энергии смогут самостоятельно выбирать меньшее значение. Однако тизер ожидаемого устройства опроверг данную информацию, так как оказалось, что частота обновления дисплея будет 144 Гц, что гораздо больше предполагающейся ранее.

Производительность iQOO Neo 3 5G обеспечит мощный процессор Snapdragon 865 от Qualcomm с графическим ускорителем Adreno 650, восьмью ядрами Kryo 585 и тактовой частотой 2,84 ГГц. Флагман будет работать на платформе ОС Android 10, а его премьера ожидается поклонниками китайского бренда 23 апреля текущего года.