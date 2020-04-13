 

Рубль укрепился к доллару и евро

13.04.2020, 10:08, Новости дня

Курс рубля в понедельник утром растет к доллару и евро на фоне закрепления нефтяных котировок выше 31 доллара за баррель Brent, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск понедельника снизился на 25 копеек и составил 73,5 рубля, курс европал – на 20 копеек, до 80,55 рубля, передает РИА «Новости».

Июньский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,51% – до 31,64 доллара за баррель.



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