 

Глава Забайкалья раскритиковал жителей за нарушение самоизоляции

13.04.2020, 10:08, Новости дня

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выразил недовольство жителями региона, которые массово нарушают режим самоизоляции из-за коронавируса.

По словам Осипова, жители «свободно ходят, ездят, занимаются своими делами», несмотря на введенные ограничительные меры, передает Чита.ру.

Губернатор особо подчеркнул масштабность мировых проблем с коронавирусом. 

«Более 20 тыс. погибших в США, под 20 тыс. – в Италии и Испании. Коронавирусными больными забиты все больницы Москвы, где были десятками выделены федеральные учреждения. В регионе, в котором медицина на принципиально другом уровне оснащенности, где лучшие медицинские учреждения страны. Это должно заставить озаботится вопросами личной безопасности», – отметил он. 

На сегодня в Забайкалье подтверждены 14 случаев коронавируса, еще семь человек находятся под подозрением. 

По словам Осипова, четырехкратный рост числа заболевших за неделю – «одна из худших динамик в стране».

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека. В России ранее подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных. 

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Операторы попросят компенсации за “доступный интернет”

04.02 / Бокал вина – путь к алкоголизму: главный нарколог России нашел “ген европейца”

28.03 / Николай Изволов: «Второй фильм Дзиги Вертова восстанавливаю буквально по кадрам»

23.02 / Кубок легенд по футболу чуть не закончился скандалом

27.03 / Основные сроки сдачи ЕГЭ перенесли из-за коронавируса

07.03 / Женщина попыталась погасить ипотеку купюрами 1995 года

30.03 / Оклахома будет отправлять приезжающих из Нью-Йорка на карантин

14.03 / Стали известны личности 96 латышских легионеров СС, живущих в разных странах мира

10.02 / Возле Белого дома задержали мужчину, который угрожал убить Трампа – СМИ

09.03 / В США введен режим ЧС из-за коронавируса, в Албании выявлены первые случаи заболевания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска