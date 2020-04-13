Ученые назвали условия жизни человека на других планетах

13.04.2020, 10:08, Новости дня

Людям необходимо эволюционно видоизмениться, чтобы приспособиться к условиям жизни на других планетах, рассказал заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«Одна из моих любимых идей – может быть, терраформировать (сделать условия на всей планете близкими к земным) не планету, а себя подогнать под ее условия», – передает РИА «Новости» слова Литвака.

«Эволюционируя, человек может научиться настолько контролировать свой организм, что перестанет обращать внимание на внешние условия. Перейти в какую-то новую фазу, когда человеческое тело не нужно будет», – добавил ученый.

Он пояснил, что жизнь может существовать в совершенно экстремальных условиях, и люди те возможности, которые в них заложены, используют на 10-15%.

«Развив их, человек может, например, научится быстро регенерировать, адаптируясь к большому космическому радиационному фону. Это кажется фантастическим, но в настоящее время биотехнологии развиваются достаточно быстро», – добавил Литвак.

Он рассказал также, что попадание астероида в Землю не погубит человечество, если часть людей предварительно переберется на Марс.

«С точки зрения глобальной катастрофы, попадания астероида в Землю, часть цивилизации сможет спастись, если будет жить на Марсе», – сказал он.

«Но в случае гравитационных возмущений, вызванных, например, перестройками орбит планет типа Юпитера, как это, предполагают, раньше было, во внутреннюю часть Солнечной системы могут быть привлечены объекты из пояса астероидов, которые, как шрапнель, посекут все на своем пути, и вероятность их попадания не только в Землю, но и в Марс может быть очень большой», – добавил ученый.

Кроме того, по его словам, при угасании Солнца человечество, если оно к тому времени еще будет существовать, тоже не выживет на Марсе, потому что пропадет почти вся Солнечная система.

По словам Литвака, человечество сможет жить на Марсе в районах с искусственно созданными благоприятными условиями.

«Нужно начать с колонизации Марса, потому что люди вполне смогут там жить в условиях, которые создадут искусственно для себя любимых локально, а не для всей планеты в целом», – сказал он.

По словам ученого, в дальнейшем человечество решит, стоит ли терраформировать Красную планету, то есть сделать условия на всей планете близкими к земным.

«Может, в какой-то момент люди не захотят возвращаться на Землю и, соответственно, начнут формировать планету под себя», – отметил он.

Ранее Литвак заявил, что человечеству для путешествий за пределы Солнечной системы и заселения экзопланет в других галактиках необходимо изобрести новый транспорт.