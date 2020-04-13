Какое наказание грозит москвичам за отсутствие цифрового пропуска

13.04.2020, 9:55, Разное

Адвокат Павел Астахов рассказал, какое наказание грозит жителям Москвы за перемещение по городу на транспорте без цифрового пропуска. По его словам, нарушители будут обязаны выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Кроме того, их автомобиль отправят на спецстоянку, сообщает “Коммерсантъ”.

Напомним, 10 апреля мэр Сергей Собянин сообщил о введении пропускной системы в столице для борьбы с распространением коронавируса. Гражданам необходимо получить 16-значный код для передвижения на личном, общественном или служебном транспорте. С 15 апреля наличие цифрового пропуска будет обязательным.