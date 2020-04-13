 

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице

13.04.2020, 9:53, Новости дня

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и пособие по безработице нужно увеличить в РФ на время кризиса. Финансовая система страны выдержит такую нагрузку даже с учетом озвученных ранее президентом Владимиром Путиным мер, сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Возможно, нужно сделать МРОТ намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными. Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице», – передает ТАСС слова Кудрина.

«Сегодня наша финансовая система и государство способны найти или мобилизовать такие средства, даже несмотря на то, что государству [нужно] обеспечить свои высокие финансовые обязательства, даже сильно повышенные в последние два-три месяца. Как известно, президентом был предложен большой социальный пакет», – добавил он.

Напомним, ранее президент Владимир Путин предложил в апреле, мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тыс. 130 рублей.



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