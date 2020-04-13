 

В России могут ввести уголовное наказание за травлю в Сети

13.04.2020, 9:53, Разное

Александр Малькевич, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного общества, выступил с инициативой об ужесточении наказания за травлю в Сети, или кибербуллинг. Предложение предусматривает внесение поправок в УК РФ относительно названных действий, за которые могут ввести ответственность, в том числе и уголовную.
Автор инновационного проекта в сопроводительной записке указывает, что в РФ в данное время законом не предусмотрена серьёзная ответственность за клевету, оскорбления и травлю в Сети, но этот вопрос актуальный и требует решения. Представитель Общественной палаты предлагает введение жёстких санкций в отношении правонарушителей. Так, до 7 лет принудительных исправработ предусматривается за угрозы убийства либо причинения серьёзного вреда здоровью человека в Сети. За клевету внесено предложение о применении штрафных санкций в размере до 6 миллионов рублей.

Данное предложение направлено на рассмотрение членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ и депутатами Государственной думы. В случае принятия инициативы в Уголовный кодекс и КоАП внесут соответствующие поправки об ужесточении наказания за кибербуллинг.



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