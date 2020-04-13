Власти выделили врачам дополнительные 50 млрд рублей

13.04.2020, 9:48, Новости дня

Правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, сообщил на совещании с вице-премьерами премьер-министр Михаил Мишустин.

«Нам сейчас крайне необходимо поддержать медицинских работников, которые, рискуя своим здоровьем и жизнью, помогают больным с коронавирусом. По поручению президента подписано распоряжение правительства о выделении около 50 млрд рублей, которые пойдут на дополнительные выплаты медикам», – передает ТАСС слова Мишустина.

Кроме того, Мишустин поручил Минздраву и руководителям регионов следить за тем, чтобы в условиях пандемии больным другими заболеваниями оказывалась помощь.

«Коллеги, особо хочу обратить ваше внимание на важный момент: борьба с распространением коронавируса – это сейчас основная задача нашего здравоохранения. Однако это ни в коем случае не означает, что другие больные останутся без профессиональной медицинской помощи», – сказал он.

Мишустин добаивл, что правительство в понедельник утвердит решение о годовой рассрочке для наиболее пострадавших от пандемии коронавируса малых и средних компаний по налогам.

«Мы примем сегодня еще одно решение, соответствующий проект постановления готов: мы перенесем для малых и средних предприятий из наиболее пострадавших отраслей сроки уплаты налогов и сборов, обязательства по которым появятся в течение ближайших шести месяцев», – сказал премьер.

Он пояснил, что таким предприятиям «не нужно будет все гасить за один день, сразу, как закончится полугодовая отсрочка, можно будет платить равными долями в течение года после ее завершения, то есть, в некоторых случаях практически до конца 2021 года».

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

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