 

Москвичи выразили готовность пожертвовать правами для борьбы с коронавирусом

13.04.2020, 9:48, Новости дня

Большинство жителей Москвы (69%) согласны с ограничением их прав для борьбы с распространением коронавируса, следует из результатов опроса исследовательского холдинга «Ромир».

У москвичей спрашивали, готовы ли они жертвовать некоторыми своими правами, если это поможет остановить распространение коронавируса, передает РБК.

Положительный ответ дали 69% опрошенных. Не согласны с подобными ограничениями 28% опрошенных. По сравнению с мартом доля согласных выросла на 9%, несогласных – упала на 3%.

Чаще всего положительно отвечали москвичи в возрасте 39-45 лет (73%) и люди со средним образованием (77%). Отрицательный – респонденты в возрасте 18-24 лет (42%) и граждане с высшим образованием или ученой степенью (31%).

«В ответах читается нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни», – сказал президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице цифровых пропусков для поездок на транспорте. Вслед за Москвой электронные пропуска ввели в Подмосковье.

В воскресенье Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций запустило приложение для выдачи цифровых пропусков. Жителям Москвы и Подмосковья также напомнили о возможности оформить спецпропуска по телефону горячей линии и по СМС.

При этом москвичей предупредили о мошенничестве с цифровыми пропусками.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Суд: Трамп может удерживать федеральное финансирование для городов и штатов-убежищ

21.02 / VOAэкспресс 20 февраля 2020 

23.02 / Лещенко рассказал об уместном употреблении мата

06.03 / Нардеп Волошин контактировал с заразившимся коронавирусом французским депутатом Рейтцером

20.02 / Вынесшую из самолета 40 тысяч долларов в кроссовках пассажирку сняли на видео

20.03 / Зеленский обратился к украинцам: Позвоните родителям и убедите их не выходить из дома

21.02 / Жители Новых Санжар заявили, что не знали, заражены ли эвакуированные из Уханя

09.04 / Создан метод для получения биогаза

09.02 / Смолов впервые сыграл за “Сельту” в основе. Клуб обыграл “Севилью”

28.03 / Les Echos – четверых российских экс-легкоатлетов обвинили в допинге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска