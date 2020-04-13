 

Новый Citroen C4 Sedan подешевел на 10 тысяч рублей

13.04.2020, 9:35, Новости дня

Французский автомобильный гигант Citroen сообщил о снижении стоимости седана Citroen С4 в России.

Данное решение оказалось крайне неожиданным на фоне продолжающегося удорожания техники крупных автомобильных компаний. Вместе с тем приобрести французский седан Citroen по более низкой цене можно во всех комплектациях, кроме базовой. В свою очередь, автомобиль получил ценник в размере 1,13 миллиона рублей. Под капотом модели установлен 1,6-литровый бензиновый агрегат, который выдает 115 л.с. мощности.

Также на российском рынке продается модель с дизельным 1,6-литровым мотором на 114 л.с. за 1,27 миллиона рублей. В топовом исполнении французский седан Citroen С4 доступен с мощностью 150 л.с. при цене 1,49 миллиона рублей.



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