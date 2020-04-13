Диетолог: Лук и редька не уступают имбирю и лимонам в борьбе против COVID-19

13.04.2020, 9:30, Разное

Диетологи сообщают, что некоторые продукты не уступают своими противовирусными свойствами ставшими дефицитом имбирю и лимонам. Их употребление поможет укрепить иммунитет в борьбе против COVID-19.

Руководитель научно-исследовательского института питания в Самаре Михаил Гинзбург объясняет, что активными помощниками, укрепляющими защитные способности человека, являются овощи и ягоды. Благодаря наличию в их составе фитонцидов, которых образно называют противомикробными “снайперами”, снижается вероятность заболевания. Группа лидеров представлена целым рядом культур. Среди них не только прославленные имбирь и лимон, но и все виды лука, чеснок, капуста и представители её семейства: редька, редис.

Антиоксидантами, защищающими организм человека на клеточном уровне, богаты томаты и болгарский перец, много их также содержит восточная пряность куркума. Ей свойственен и противовоспалительный эффект. Обладают им и многие ягоды. Это малина, напиток из неё выступает одним из первых вспомогательных средств при простуде, смородина, черника. Клюквенный морс не только борется с обезвоживанием тела, но и насыщает его необходимыми витаминами.