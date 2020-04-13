 

Диетолог: Лук и редька не уступают имбирю и лимонам в борьбе против COVID-19

13.04.2020, 9:30, Разное

Диетологи сообщают, что некоторые продукты не уступают своими противовирусными свойствами ставшими дефицитом имбирю и лимонам. Их употребление поможет укрепить иммунитет в борьбе против COVID-19.
Руководитель научно-исследовательского института питания в Самаре Михаил Гинзбург объясняет, что активными помощниками, укрепляющими защитные способности человека, являются овощи и ягоды. Благодаря наличию в их составе фитонцидов, которых образно называют противомикробными “снайперами”, снижается вероятность заболевания. Группа лидеров представлена целым рядом культур. Среди них не только прославленные имбирь и лимон, но и все виды лука, чеснок, капуста и представители её семейства: редька, редис.

Антиоксидантами, защищающими организм человека на клеточном уровне, богаты томаты и болгарский перец, много их также содержит восточная пряность куркума. Ей свойственен и противовоспалительный эффект. Обладают им и многие ягоды. Это малина, напиток из неё выступает одним из первых вспомогательных средств при простуде, смородина, черника. Клюквенный морс не только борется с обезвоживанием тела, но и насыщает его необходимыми витаминами.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.03 / Навка с трудом уговорила 19-летнюю дочь сделать совместное видео

18.02 / Ольга Бузова оскорбила подписчиков видео с черной икрой

11.03 / Личное: А вдруг напишет, пинганет

28.02 / Мнение: О нежданной надбавке к цене Крыма – эксклюзивно для россиян

25.03 / Ученые рассказали о пользе сыра тофу

05.03 / Мнение: Раскрыты шокирующие подробности дела «Сети»

07.02 / Эксперты рассказали, какие продукты нельзя употреблять натощак

19.03 / Российские учёные расшифровали полный геном коронавируса

18.03 / В продаже дебютировала новая версия смартфона Huawei Nova 5z

30.03 / Самую дорогую «Оку» в РФ продают за 87 000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска