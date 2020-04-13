Выпуск антисептиков в РФ увеличили в шесть раз

13.04.2020, 9:30, Новости дня

Производители антисептических средств в РФ с начала марта 2020 года нарастили объем продукции в шесть раз, с 50 тыс. до 300 тыс. литров в сутки, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Михаил Иванов.

«На начало марта объем производимой продукции составлял порядка 50 тысяч литров в сутки. Уже сегодня мы нарастили этот объем в шесть раз», – передает ТАСС слова Иванова в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается государственной поддержки, то мы очень оперативно развернули новую программу поддержки в рамках Фонда развития промышленности (ФРП). Мы предоставляем льготные займы по ставке от 1% годовых», – добавил Иванов, отметив, что порядка 35 новых заявок находятся на рассмотрении в ФРП.

По его словам, три компании, которые занимаются выпуском антисептических средств, уже воспользовались этой помощью. Объем предоставленной поддержки превысил 1 млрд рублей, сообщил замглавы Минпромторга.

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