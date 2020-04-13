Филипп Киркоров открывает интернет-магазин по продаже своего знаменитого гардероба

13.04.2020, 9:30, Разное

Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров открывает интернет-магазин по продаже своего знаменитого гардероба. Об этом пояснил стилист Арсен Айрапетов в программе «Звезды сошлись».

52-летний певец, как и многие его коллеги по сцене, решил продавать свои вещи в Интернете. Звездные барахолки перекочевали в Сеть, поскольку в стране введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. «Король российской эстрады» не только запустил интернет-магазин, насчитывающий 300 тыс. наименований одежды, но и снялся в специальной фотосессии. Позируя перед фотокамерами, Филипп Киркоров представил свой знаменитый гардероб в самом выгодном ракурсе.

Стоит отметить, что эстрадный певец владеет 6 элитными квартирами в Болгарии и не нуждается в дополнительном доходе. Поэтому вырученные от продажи своей старой одежды средства народный артист РФ планирует потратить на новую коллекцию.