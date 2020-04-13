 

Филипп Киркоров открывает интернет-магазин по продаже своего знаменитого гардероба

13.04.2020, 9:30, Разное

Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер Филипп Киркоров открывает интернет-магазин по продаже своего знаменитого гардероба. Об этом пояснил стилист Арсен Айрапетов в программе «Звезды сошлись».
52-летний певец, как и многие его коллеги по сцене, решил продавать свои вещи в Интернете. Звездные барахолки перекочевали в Сеть, поскольку в стране введен режим самоизоляции из-за коронавирусной инфекции. «Король российской эстрады» не только запустил интернет-магазин, насчитывающий 300 тыс. наименований одежды, но и снялся в специальной фотосессии. Позируя перед фотокамерами, Филипп Киркоров представил свой знаменитый гардероб в самом выгодном ракурсе.

Стоит отметить, что эстрадный певец владеет 6 элитными квартирами в Болгарии и не нуждается в дополнительном доходе. Поэтому вырученные от продажи своей старой одежды средства народный артист РФ планирует потратить на новую коллекцию.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.02 / Samsung презентовала изгибаемый Galaxy Z Flip в рекламе во время Оскара

28.02 / Пивоварня в мочевом пузыре: Тело женщины само по себе производит спирт

10.02 / Al-Masdar News (Ливан): Русские контрактники на передовом посту в северо-западной Сирии

13.03 / В России за сутки появились 11 новых заболевших коронавирусом

11.03 / Наоми Кэмпбелл путешествует в специальной экипировке для защиты от коронавируса

09.03 / Мнение: Некрасиво. 8 марта Владимир Путин слил записку влюбленной девушки в прессу

29.03 / Врач Эрика Баум посоветовала, как сохранить бодрость в период самоизоляции

07.04 / Новый защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover FieldPro оценили в 1105 долларов

06.04 / Мнение: России будет хуже всех! В Штабе Навального запой и оргия!

21.02 / Роза Сябитова не рекомендует дарить мужчинам на 23 февраля «секс-подарки»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска