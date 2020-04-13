Страны ОПЕК+ подписали соглашение о рекордном сокращении добычи нефти

13.04.2020, 9:25, Новости дня

Страны – участницы ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки с целью поддержать мировые цены, упавшие из-за пандемии коронавируса, сообщает Reuters.

Согласно договоренностям, страны-экспортеры будут сокращать добычу нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае – июне, на 18% – до конца 2020 года и на 14% – до конца апреля 2022 года.

США, Бразилия и Канада сократят добычу на 3,7 миллиона. Мексика стала единственной страной, не изменившей свою позицию: страна сократит добычу на 100 тысяч баррелей в сутки. Еще 300 тысяч ей компенсируют США.

В итоге, по оценкам ОПЕК+, добыча нефти с 1 мая снизится на 19 миллионов баррелей в сутки с учетом других нефтедобытчиков, включая США, Канаду и Норвегию, сообщает РИА Новости.

Мировые цены на нефть обвалились в начале марта, после того как Россия и Саудовская Аравия не смогли договориться о продлении сделки OПЕК+ о сокращении добычи нефти, которое поддерживало цены на уровне выше 50 долларов за баррель в течение последних трех лет. Срок действия соглашения истек 1 апреля. С этого момента Саудовская Аравия начала увеличивать добычу, а еще ранее объявила, что готова продавать свою нефть Arab Light в Европе со значительной скидкой, чтобы утроить поставки. Саудовские власти рассчитывают, что европейские и другие нефтезаводы, которые традиционно работали на российской нефти, из-за этого могут переключиться на Arab Light.

На общее падение спроса на нефть в мире сильно повлияли и другие факторы: неблагоприятная обстановка в мире в связи с коронавирусной пандемией, падение производства в разных регионах мира, особенно в Китае, а также теплая зима и, как следствие, уменьшение спроса на энергоносители. Однако значительное давление на цены на российскую нефть оказало именно прекращение действия сделки OПЕК+.