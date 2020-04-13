В Узбекистане ввели штрафы за оскорбление пациентов с коронавирусом – от 930 до 4660 долларов

13.04.2020, 9:25, Новости дня

В Узбекистане ввели ответственность за оскорбление пациентов, переболевших COVID-19 или находящихся на карантине, сообщает узбекская служба Радио Свобода со ссылкой на официальный телеграм-канал оперативного штаба при кабинете министров.

За посягательство на честь и достоинство пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией или находящихся на карантине, а также за распространение сведений об их личной жизни грозит административный штраф в размере до 9 миллионов сумов (930 долларов).

За повторное совершение нарушения предусмотрен штраф в размере 22,3 миллиона сумов (2330 долларов), или 300 часов обязательных общественных работ, или до двух лет исправительных работ.

Если незаконное разглашение информации о личной жизни пациентов с коронавирусом приведет к серьезным последствиям, правонарушителям будет грозить штраф в размере 44,6 миллиона сумов (4660 долларов), или до 360 часов обязательных общественных работ, или до трех лет ограничения или лишения свободы.

Накануне в Узбекистане от коронавирусной инфекции скончался четвертый пациент. Как сообщило Министерство здравоохранения республики, это 59-летняя жительница Язъяванского района Ферганской области, которая в марте вернулась из Саудовской Аравии после совершения малого хаджа. Все последние 12 дней она оставалась подключенной к искусственной вентиляции легких.

По последним данным Минздрава, число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 767. Выздоровели 66 граждан, сейчас они проходят курс реабилитации после лечения.