Чума против Орды

13.04.2020, 9:21, Разное

Если сравнить результаты ордынского владычества над рядом древнерусских княжеств и результаты пандемии середины XIV века на этих территориях, приходится признать — первенство за «чёрной смертью».

История медицины. («Дилетант»)

Эпидемии на Руси отмечаются с XI века. В 1092 году некая «язва» появилась в Полоцке; люди хоронились от неё в домах, но болезнь стала проявляться также и у лошадей. Что это было — сибирская язва? Бог весть. В 1230-м страшная двухлетняя напасть поражает Смоленск; судя по летописным данным, город должен был вымереть практически полностью: «Того же лета бысть мор силен в Смоленсце, сотвориша четыре скуделницы (кладбища. — авт.) и положиша в дву 16 тысяць, а в третьеи 7 тысяць, а в четвертои 9. Се же бысть по два лета».

История медицины. («Дилетант»)

От инфекции спасались карантином, быстрым захоронением умерших и, разумеется, молитвой: в 1388-м, узнав про мор в Пскове, новгородцы за один день соорудили церковь св. Афанасия, «и преста мор».

История медицины. («Дилетант»)

Хотя чума появилась у восточных и южных (Крым) границ русских княжеств ещё в 1346 году одновременно с первой вспышкой в Западной Европе, они получат её не от сильно пострадавших ордынцев, а с запада: первым чума поразила Псков. Очевидно, что городу, активно торговавшему с Ганзой, зараза передалась из северной Германии. Еженощно у десятков городских церквей скапливалось по 30−40 трупов, которые не успевали хоронить. Видя в моровом поветрии небесную кару, люди уходили в скиты (что было правильно) и раздавали имущество всем, кому ни попадя, увеличивая тем самым темпы и ареал распространения заразы.

История медицины. («Дилетант»)

Одним из наиболее трагических последствий ордынского нашествия считается упадок городов. Многие лежали в руинах, из других люди уходили в деревни, где было легче прокормиться. Некоторые ремёсла были вовсе забыты, другие заметно деградировали. С этой точки зрения «городской науке» медицине был нанесён ощутимый урон. С другой стороны, церковь ордынцы не трогали, поэтому центрами развития лечебного дела становятся монастыри. Так, при одной из крупнейших северных обителей — Белозёрской — существовало несколько лечебниц. Не случайно именно там был переписан экземпляр ранее переведённого с греческого сочинения «Галиново на Гиппократа», представляющего собой комментарии крупнейшего римского учёного медика Галена на сборник трудов великого грека.

История медицины. («Дилетант»)

Судя по всему, именно чума «подкорректировала» династическую линию Владимирской Руси: есть веские основания полагать, что именно от неё скончались сын Ивана Калиты князь Симеон Гордый и его сыновья. Проживи они дольше, как знать, куда бы пошла русская история без Дмитрия Донского и трёх Василиев… Впрочем, и здесь могло повернуться по-другому: похоже, что причиной смерти отца Дмитрия Ивана Красного также была «чёрная смерть»; но сын его, по крайней мере, успел родиться и не заразился, благодаря чему на Куликовом поле у русских дружин нашёлся достойный предводитель.

История медицины. («Дилетант»)

В каком-то смысле упадок медицины городской содействовал дальнейшему развитию медицины народной, интуитивной. К концу XV века, судя по монастырским записям, представления о лекарственных свойствах растений были весьма развиты: в заимствованные тексты церковных «лечебников» проникают местные народные рецепты. Что же касается медицины классической, то её подъем начинается с прибытием в Москву невесты великого князя Ивана III гречанки Софьи Палеолог: в её свите в качестве «приданого» находилось несколько европейских врачей. Знать постепенно начинает лечиться при помощи «науки» — у этой тенденции, как оказалось, было большое будущее.