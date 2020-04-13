В начале было нечто

13.04.2020, 9:20, Разное

Знаток истории древнерусской медицины врач Фридрих Лазаревич Герман писал в конце XIX века: «Обладателями их <медицинских познаний. — авт.> явилась не каста, не какая-нибудь одна семья, где бы они традиционно передавались от поколения к поколению, как, например, каста жрецов в Египте, Асклепиады в Греции, а весь народ; все могли быть посвящены в тайны лечения, все могли применить свою медицинскую опытность и познания. Оттого-то эти познания были в нём так живучи и консервативны, что их не могла стереть ни беспощадная рука времени, ни уничтожить принятие христианства. Этим лишь возможно объяснить ту поразительную цепкость, с которой народ держался, да и до сих пор держится многих лечебных средств седой старины…». Написано 130 лет назад, однако актуальности не утратило: «до сих пор держится».

История медицины. («Дилетант»)

Для того чтобы увидеть в человеческом организме сложнейшую систему, работающую в соответствии с закономерностями, нужны немалые познания. Наши предки их не имели, поэтому болезни относили на счёт деятельности злых духов, а Смерть выделяли в самостоятельную сверхъестественную сущность. В противостоянии им наиболее сильны были люди, наделённые особым даром волхования, ведовства, знахарства и прочего чародейства.

История медицины. («Дилетант»)

Помимо воздействия заговором и молитвой, а также оберегами и иными волшебными предметами применялись окуривание, водолечение, приготовление целебных снадобий; таким образом, народ вступал на излюбленную свою почву метода проб и ошибок. Некоторые пациенты выздоравливали, что позволяло зафиксировать методику на будущее.

Ввиду расположения наших далёких предков на перекрёстке разных более древних цивилизаций происходил также некоторый «диалог культур». Например, кочующим на юге степнякам (скифам, сарматам, печенегам) были хорошо известны некоторые травы: греческие и римские источники упоминают «скифский корень» (по-видимому, ревень), «понтийский ирный корень» (аир обыкновенный или болотный), «понтийский абсинтий” (полынь). От финно-угорских народов, вероятно, распространилась баня с использованием веников и травяных настоев. Внесли свою лепту персы, греки, западные славяне.

История медицины. («Дилетант»)

«Диво видел я в Словенской земле <Новгороде. — авт.> на пути своём сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье», — из рассказа Андрея Первозванного («Повесть временных лет»).

История медицины. («Дилетант»)

С приходом христианства на Русь проникают две полезные вещи: врачи и медицинские трактаты (например, сочинения Иоанна Дамаскина, воспроизводящие учение Гиппократа).

История медицины. («Дилетант»)

К концу домонгольского периода состояние медицинских и гигиенических знаний и представлений Руси можно оценить как «среднее по Европе» (что очень невысоко в сравнении с арабским миром, где лечили и учили лечить великие Рази, Авиценна и Альбукасис) — то есть причудливое сочетание дичайших суеверий, ошибочных теорий и робкого положительного опыта.