РЖД приостановили бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ

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13.04.2020, 9:16, Новости дня

Российские железные дороги из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны до отмены введённых ограничений, сообщила компания.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям РФ старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих, в поездах дальнего следования», – передает РИА «Новости» сообщение РЖД.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

ВОЗ сообщила, что число зарегистрированных случаев коронавируса в мире достигло 1 млн 696 тыс. 588, умерли 105 тыс. 952 человека.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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