Ребенок сдал полиции ушедшую в запой во время самоизоляции мать в Москве

13.04.2020, 9:16, Новости дня

В Москве 12-летний школьник сообщил сотрудникам полиции, что во время самоизоляции его мать ушла в запой.

По словам мальчика, женщина кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили, что мать ребенка была пьяна, передает НТВ.

Выяснилось, что большая семья мальчика живет в трехкомнатной квартире. В одной комнате находятся мать с отчимом, а также сам школьник и его собака. В другой комнате – его старшая сестра со своей семьей. А третью комнату занимает тетя подростка со своими детьми.

Во время агрессивного поведения мамы школьник укрывался в комнатах родственников. В настоящее время мальчик доставлен в детскую больницу.

Отмечается, что после снятия режима самоизоляции женщину заставят обратиться в центр занятости и заняться поиском работы.

Ранее эксперт рассказал о жизни после отмены режима изоляции.