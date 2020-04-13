Ребенок сдал полиции ушедшую в запой во время самоизоляции мать в Москве
13.04.2020, 9:16, Новости дня
В Москве 12-летний школьник сообщил сотрудникам полиции, что во время самоизоляции его мать ушла в запой.
По словам мальчика, женщина кричит на него, а в последнюю ночь включала громко музыку. Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили, что мать ребенка была пьяна, передает НТВ.
Выяснилось, что большая семья мальчика живет в трехкомнатной квартире. В одной комнате находятся мать с отчимом, а также сам школьник и его собака. В другой комнате – его старшая сестра со своей семьей. А третью комнату занимает тетя подростка со своими детьми.
Во время агрессивного поведения мамы школьник укрывался в комнатах родственников. В настоящее время мальчик доставлен в детскую больницу.
Отмечается, что после снятия режима самоизоляции женщину заставят обратиться в центр занятости и заняться поиском работы.
Ранее эксперт рассказал о жизни после отмены режима изоляции.
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