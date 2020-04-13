В Николаевской области уже пять подтвержденных случаев COVID-19

13.04.2020, 9:15, Новости дня

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Николаевской области достигло пяти. Об этом вечером 12 апреля сообщила пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Там рассказали, что первыми заболевшими стали две женщины пенсионного возраста, жительницы села Вороновка Вознесенского района. На данный момент они находятся на стационарном лечении.

После выявления первых случаев COVID-19 было проведено эпидемиологическое расследование с применением тестирования, после чего выявлено еще три случая. Два случая зафиксированы в Вороновке, еще один – в Вознесенске.

Трое новых инфицированных получают амбулаторное лечение на дому в условиях самоизоляции. В настоящее время определен широкий круг контактных лиц – 17 человек. Все они будут обследованы.

Кроме того, 12 апреля за медицинской помощью обратился еще один пациент с подозрением на COVID-19, он госпитализирован в Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней.

“Сейчас в инфекционном стационаре находится 15 пациентов с подозрением на COVID-19”, – отметили в пресс-служба ОГА.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Количество инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в Украине 12 апреля достигло 2777, умерло 83 человека.