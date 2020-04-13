На авианосце ВМС США коронавирусом заразились 10% членов экипажа

13.04.2020, 9:15, Новости дня

10% членов экипажа авианосца военно-морских сил США Theodore Roosevelt заражены коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителия ВМС.

По его словам, 92% членов экипажа аваносца уже прошли тестирование на коронавирус. По состоянию на 12 апреля 550 тестов оказались положительными, 3673 – отрицательными.

Всего на борту Theodore Roosevelt находились 4800 человек. Те из них, кто оказался здоров, были помещены в отели и казармы на Гуаме, где находится судно после выявления на нем корорнавируса.

4 апреля стало известно, что главнокомандующий военно-морскими силами страны Томас Модли уволил капитана авианосца Бретта Крозье, который сообщил о вспышке. В письме, которое стало достоянием прессы, капитан требовал немедленной эвакуации всего экипажа. “Мы сейчас не на войне. Морякам не нужно погибать”, – написал Крозье. СМИ выяснили, что сам он тоже заразился.

Модли заявил, что депеша не была направлена по защищенным военным каналам и потому капитан виновен в утечке, сообщило издание The New York Times. Вскоре Модли сам подал в отставку.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.