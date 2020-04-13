Нефтяной рынок отреагировал на соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи небольшим ростом

13.04.2020, 9:15, Новости дня

Нефтяной рынок сдержанно отреагировал на соглашение Организации стран – экспортеров нефти и партнеров (ОПЕК+) о сокращении добычи.

Как свидетельствуют данные торгов, по состоянию на 9.25 13 апреля июньские фьючерсы эталонной марки Brent торгуются по $32,38 за баррель, что на $0,9 (или 2,86%) выше уровня закрытия предыдущей сессии.

Американская нефть WTI подорожала на $0,79. На закрытии предыдущей сессии майские фючерсы стоили $22,76 за баррель, сейчас они торгуются по $23,55 (рост на 3,47%).

Это первая торговая сессия после заключения сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи для стабилизации цен. 12 апреля группа ОПЕК+ договорилась снизить добычу нефти в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки, что составляет около 10% мировой нефтедобычи. Затем до конца года нефтедобыча будет снижена на 7,7 млн баррелей в сутки, а с января 2021 года по май 2022 года – до 5,8 млн баррелей в сутки, сказано в заявлении ОПЕК.

Агентство Reuters отмечает, что рынок сдержанного отреагировал на сделку из-за опасений, что запланированных мер будет недостаточно, чтобы справиться с избытком нефти на рынке.

Меры, направленные на снижение распространения коронавируса, существенно повлияли на спрос на топливо и привели к овалу цен на нефть. По оценкам Reuters, мировой спрос на нефть может упасть на треть из-за того, что более чем 3 млрд человек находятся на карантине из-за вспышки коронавируса.

Подписание соглашения ОПЕК+ задерживалось с 9 апреля, поскольку Мексика отказывалась присоединиться к нему и снизить добычу на 400 тыс. баррелей в сутки. В итоге Мексика снизит добычу на 100 тыс. баррелей, снижение еще на 250 тыс. баррелей вместо Мексики обеспечат США.

Соглашение ОПЕК+ было достигнуто через месяц после расторжения предыдущей сделки, что спровоцировало рекордное падение цен на сырье. К 9 марта стоимость нефти Brent обрушилась на 30% – до $33 за баррель, что стало максимальным дневным падением с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе. 30 марта цена Brent упала ниже $23 за баррель.

В целом за последний год нефть Brent подешевела на 53,96%, а WTI – на 61,93%.