Над “Барселоной” нависла угроза банкротства
13.04.2020, 9:12, Новости дня
Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт сообщил об угрозе банкротства, нависшей над клубом. Фонт является главным соперником действующего главы клуба Хосепа Бартомеу на выборах президента клуба в 2021 году.
"Клубу угрожает экономическое и моральное банкротство. Пандемия коронавируса может привести к резкому снижению доходов. Кроме того сложилась нездоровая атмосфера — ситуация вокруг Неймара, споры игроков, слежка в социальных сетях, трения внутри директората", — приводит слова Фонта Чемпионат.com.
"Нам нужно заменить блестящее поколение игроков и построить новую спортивную базу", — добавил Виктор Фонт.
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