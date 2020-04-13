 

Над “Барселоной” нависла угроза банкротства

13.04.2020, 9:12, Новости дня

Кандидат на пост президента "Барселоны" Виктор Фонт сообщил об угрозе банкротства, нависшей над клубом. Фонт является главным соперником действующего главы клуба Хосепа Бартомеу на выборах президента клуба в 2021 году.

"Клубу угрожает экономическое и моральное банкротство. Пандемия коронавируса может привести к резкому снижению доходов. Кроме того сложилась нездоровая атмосфера — ситуация вокруг Неймара, споры игроков, слежка в социальных сетях, трения внутри директората", — приводит слова Фонта Чемпионат.com.

"Нам нужно заменить блестящее поколение игроков и построить новую спортивную базу", — добавил Виктор Фонт.



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