Сотовые операторы сообщили об исходе пользователей из Москвы

13.04.2020, 9:12, Новости дня

Пользователи мобильной связи покидают Москву на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишут “Ведомости” со ссылкой на данные сотовых операторов.

По сведениям МТС, с 25 марта по 8 апреля более 15% абонентов компании покинули пределы столицы. 79% из них переместились в Подмосковье, остальные поехали дальше, в регионы. Пик миграции при этом пришелся на 28 марта – первый выходной после объявления о продлении нерабочего периода до 30 апреля. 15% из переехавших за город продолжают при этом ездить в Москву – примерно столько же, сколько летом наведывались в город в выходные дни.

Отъезд иногородних пользователей из столицы зафиксировали и в “МегаФоне”. Представитель оператора сообщил, что с начала апреля число “гостевых” подключений – когда сеть используют не в том регионе, где оформлялась SIM-карта – уменьшилось наполовину, то есть “поток возвращающихся домой усиливается”. Один из собеседников издания связал эту тенденцию с потерей многими работы из-за закрытия предприятий и организаций.

В “Вымпелкома” и Tele2 данными о миграции абонентов в последние недели делиться не стали. Однако ранее в Tele2 сообщали о росте спроса на сотовые роутеры, часто используемые на дачах, а также на подключения по “загородной” технологии LTE-450.

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом накануне сообщил, что в пятницу 10 апреля 3,5 млн человек покидали дома более, чем на 6 часов. Ранее на прошлой неделе сообщалось, что около 3 млн москвичей продолжают ездить на работу, то есть число грубо нарушающих режим самоизоляции без уважительной причины составило около полумиллиона человек. Вообще не выходили из дома в пятницу, демонстрируя наиболее ответственный подход к режиму самоизоляции, 4,4 млн человек. Информация оперштаба основана на обезличенных данных сотовых операторов.

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Вести.Hi-tech