 

В России сделано более 1,3 миллиона тестов на COVID-19

13.04.2020, 9:11, Новости дня

По данным Роспотребнадзора, в российских лабораториях проведено уже более 1,3 миллиона тестов на коронавирус COVID-19.

По информации на 12 апреля, выявлено 15 770 случаев заболевания, 1 291 пациент уже выздоровел, 130 человек скончались.

Под медицинским наблюдением, остается 141 тысяча человек, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора.



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