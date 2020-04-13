 

Скотт Уоринг нашел следы пришельцев на антарктическом острове

13.04.2020, 9:09, Разное

Знаменитый уфолог Скотт Уоринг заявил, что ему удалось обнаружить следы пришельцев в Антарктиде. Загадочную аномалию исследователь заметил во время изучения антарктического острова Лавуазье, который он назвал местом обитания пришельцев на Земле в далеком прошлом.
На опубликованных снимках блогер отметил треугольный объект, напоминающий инопланетный корабль или секретный самолет TR3B, вмерзший во льды острова Лавуазье. По словам Скотта Уоринга, объект создан из металла, а посередине у него имеется горб.

Уфолог отметил, что изменение климата приводит к интенсивному таянию льда в Антарктиде, а под ним могут находиться космические корабли или даже базы пришельцев. Скотт Уоринг не теряет надежды обнаружить настоящие доказательства присутствия инопланетян на Земле или Марсе, но пока ему удается находить лишь необычные артефакты.



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