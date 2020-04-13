Бюджетные смартфоны Honor Play 4T и Play 4T Pro появились в продаже

13.04.2020, 9:09, Разное

Смартфоны Play 4T и Play 4T Pro от принадлежащего китайской компании Huawei Technologies бренда Honor уже поступили в продажу. Бюджетные новинки выглядят «модно», их стоимость стартует от отметки в $170.

Именно в такую сумму оценена на рынке КНР версия Honor Play 4T с объёмами ОЗУ и ПЗУ, соответственно, в 6 Гб и 128 Гб. Стоимость модели Play 4T Pro с такими же характеристиками памяти составила $213, а её вариант с 8 Гб «оперативки» и 128 Гб «flash memory» – $241.

Экранная диагональ Honor Play 4T – 6,39 дюйма, разрешение HD+ (1560х720 пикс.). В дисплей гаджета встроена 8-мегапиксельная «фронталка». Что же касается разрешения датчиков двойной основной камеры, оно следующее – 48 Мп и 2 Мп. На задней панели смартфона разработчики Honor разместили дактилоскопический сканер. Новинка получила мобильный процессор Kirin 710A. Ёмкость аккумуляторной батареи телефона – 4 000 мА·ч, поддерживается зарядка мощностью в 10 Вт.

Honor Play 4T Pro характеризуется 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, разрешение которого – Full HD+ (1240×1080 пикс.). В перечне техоснащения мобильного аппарата – врезанная в экран фронтальная 16-мегапиксельная камера, интегрированный дактилоскопический сканер, основная тройная камера (разрешение её датчиков – 48, 8 и 2 Мп), чипсет – Kirin 810, поддерживается быстрая зарядка 22,5 Вт.