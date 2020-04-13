Главврач назвал число вирус-положительных пациентов в Коммунарке

13.04.2020, 9:08, Новости дня

Более 530 пациентов находится на лечении в инфекционной больнице в Коммунарке, большая часть из них с диагнозом «внебольничная пневмония», сообщил главврач медучреждения Денис Проценко.

«На лечении находится 533 пациента, из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» – 524, COVID – 319, в ОРИТ (отделении реанимации и интенсивной терапии) 47 (на ИВЛ 21)», – сообщил Проценко в Facebook.

Врач уточнил, что за сутки поступило 37 пациентов, выписано – 7.

Ранее в России подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.