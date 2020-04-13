У главврача Коммунарки Дениса Проценко обнаружен коронавирус

13.04.2020, 9:05, Разное

Об обнаружении COVID-2019 у главврача больницы в Коммунарке сообщило агентство Интерфакс. После этого сам врач подтвердил факт инфицирования на своей странице в Facebook. Ранее Денис Проценко общался с Владимиром Путиным.

“Дорогие друзья, очень тронут вашим беспокойством. Да у меня положительный тест на СoV, но чувствую себя вполне хорошо. Изолировался в своем кабинете, где есть все условия для дистанционной работы, управления и телемедицинских консультаций. Думаю, что выработанный за этот месяц иммунитет делает свое дело…

Stay tuned”, – написал Проценко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже отрегировал на новость о заболевании главврача Коммунарки в контексте его контактов с главой государства и заверил, что с президентом всё в порядке и он “регулярно тестируется”.

В РФ за последние сутки было зафиксировано 500 новых случаев COVID-19 в 24 регионах и восемь смертей от этой болезни в четырех регионах. Всего на сегодня в РФ зарегистрировано 2337 случаев новой коронавирусной инфекции в 73 регионах.