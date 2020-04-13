Учёные: Умеренное потребление кофе положительно влияет на сексуальную жизнь человека

13.04.2020, 8:53, Разное

Учёные разных стран на протяжении многих лет проводят исследования для изучения свойств кофе и его влияния на организм человека. Одна из команд специалистов заявила, что данный напиток положительно отражается на сексуальной жизни людей, но только при умеренном потреблении.

У мужчин кофе стимулирует эрекцию за счёт активного притока крови к половому органу, что в свою очередь снижает риск развития эректильной дисфункции, а это положительно отражается на качестве сексуальной жизни. На женщин напиток также оказывает действие, «пробуждая» либидо, или влечение к партнёру. Помимо этого, употребление кофе способствует быстрому достижению оргазма, утверждают учёные.

Однако не стоит забывать, что количество выпиваемого за день кофе не должно превышать 3-х чашек, особенно это касается мужчин, так как злоупотребление напитком может принести противоположный эффект. Также следует обращать внимание на температуру жидкости. По словам специалистов, горячий напиток имеет меньшее влияние на улучшение качества сексуальной жизни, чем холодный.