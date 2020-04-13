Роскачество нашло бактерии в туалетной бумаге
13.04.2020, 8:48, Новости дня
Роскачество провело повторное исследование туалетной бумаги, выявив в продукции одной из марок энтеробактерии, говорится в сообщении организации.
Эксперты повторно исследовали туалетную бумагу семи наиболее популярных торговых марок: две из них подтвердили высокое качество, три торговые марки улучшили свои показатели, но продукция двух торговых марок стала хуже. Кроме того, недостатки аутсайдера остались теми же, что и в предыдущем исследовании, говорится в сообщении.
«В маркировке не указана информация о размере рулона, бумага не соответствует опережающим требованиям Роскачества по комфортности использования и скорости растворения бумаги в воде. Более того, на этот раз эксперты обнаружили энтеробактерии, что является нарушением Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований», – передает РИА «Новости» сообщение организации.
Согласно мнению химика-технолога целлюлозно-бумажной промышленности Александра Когана, которое приводится в сообщении, обнаруженные энтеробактерии могли попасть на упакованную туалетную бумагу либо при контакте с «грязными» руками» на производстве перед упаковкой, либо через мелкие отверстия на упаковке, куда может попадать пыль и другие загрязнения.
«Обнаруженные энтеробактерии – это, судя по всему, известная всем кишечная палочка (Escherichia coli), безвредные штаммы которой являются частью нормальной микрофлоры кишечника человека. Потребителям следует иметь в виду, что сам факт наличия энтеробактерий в бумажной продукции подобного рода не сигнал бедствия. Важнее другое – какое количество этих бактерий и их патогенность», – сообщил эксперт.
Роскачество также отмечает недостаточную комфортность использования туалетной бумаги трех торговых марок, поскольку степень ее мягкости не является достаточной.
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