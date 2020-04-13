Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 141 тыс. человек
13.04.2020, 8:48, Новости дня
Порядка 141 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
«В РФ проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус… Под меднаблюдением остается 141 тыс. человек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее сообщалось, что общее число лабораторных исследований в РФ превысило 1,2 млн тестов.
В РФ за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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