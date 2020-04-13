Под наблюдением из-за коронавируса в РФ находятся 141 тыс. человек

13.04.2020, 8:48, Новости дня

Порядка 141 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением в РФ из-за подозрения на коронавирус, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус… Под меднаблюдением остается 141 тыс. человек», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

Ранее сообщалось, что общее число лабораторных исследований в РФ превысило 1,2 млн тестов.

В РФ за последние сутки подтвердили 2186 новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 15 770 вирус-положительных.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.