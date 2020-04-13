 

В РФ заявили о необходимости создания нового межпланетного транспорта

13.04.2020, 8:48, Новости дня

Человечеству для путешествий за пределы Солнечной системы и заселения экзопланет в других галактиках необходимо изобрести новый транспорт, сообщил заведующий лабораторией нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН Максим Литвак.

«После того, как научимся жить на Марсе, нужно придумать транспорт, чтобы выйти за пределы Солнечной системы. Ведь уже открыты тысячи экзопланет, про них не так много известно, потому что они далеко. Но среди них есть похожие на Землю, на которых, возможно, даже вода имеется», – передает РИА «Новости» слова Литвака.

Ученый пояснил, что с нынешними технологиями на Марс лететь от полугода, а до другой галактики даже со скоростью света и только со сменой поколений лететь годы.

«И еще неизвестно, можно ли делать такие перелеты в рамках одной жизни», – добавил он.

Ранее РФ и Европа отложили на два года отправку совместной миссии на Марс.



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