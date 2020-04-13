 

“Хвосты останутся”: вирусолог рассказал о жизни россиян после режима самоизоляции

13.04.2020, 8:40, Разное

Профессор отметил, что решение об отмене режима всеобщей самоизоляции принимают не вирусологи, а политики. Оно будет основано на медико-биологической, политической и экономической ситуации в стране.

По словам ученого, если спад эпидемии коронавируса произойдет до 30 апреля, мероприятия по защите населения от инфекции скоро отменят, если нет – продлят. При этом переход к нормальной жизни произойдет не сразу.

“Какие-то хвосты останутся. Нужно будет проводить диагностику людей, проводить частичный режим самоизоляции для отдельных категорий”, – высказал мнение Анатолий Альштейн в беседе с НСН.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, почему 30 апреля было выбрано в качестве предположительной даты окончания эпидемии коронавируса в России. Она заявила, что к тому времени пройдут два цикла по 14 дней, и тогда власти смогут оценить последствия ограничительных мер.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru) 12 Апр 2020 в 1:48 PDT

По последним данным, в стране зафиксировано 15 770 новых случая заражения китайской инфекцией. Большинство заболевших (10 158) находятся в Москве. Жертвами коронавируса стали 130 пациентов. Выздоровел 1 291 человек, передает URA.ru.



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