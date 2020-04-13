Малышева заявила о связи между смертностью от COVID-19 и вакцинацией БЦЖ

13.04.2020, 8:30, Разное

Заслуженный врач РФ Елена Малышева заявила о возможном наличии связи между низкой смертностью от COVID-19 в российском государстве и вакцинацией его граждан против туберкулёза – БЦЖ. В тех странах, где это не практикуется, из-за коронавируса скончалось уже в разы больше людей.

Елена Малышева сослалась на исследование, в рамках которого учёные анализировали смертность от «уханьского» вируса в государствах, чьих граждан вакцинировали против туберкулеза, и в тех странах, где этого не было. Несмотря на то, что в РФ прирост подхвативших COVID-19 сравнительно высок (за сутки может прибавляться и по 2 000 заболевших), за всё время эпидемии от инфекции скончалось менее 150 российских граждан.

Как отметила Елена Малышева, в государствах, где ныне высокая смертность от коронавируса – например, в Италии и США, граждан не вакцинируют БЦЖ, однако такая практика с 1920 года имеется в Бразилии – и там люди умирают от коронавируса в 100 раз реже. Выводы телеведущей «Жить здорово!» подтвердили её коллеги – врачи Андрей Продеус и Александр Мясников.

Елена Малышева выразила надежду, что в РФ благодаря высокому уровню вакцинации БЦЖ (около 95 % населения) большинство инфицированных вирусом COVID-19 всё же справится с заболеванием.